Emniyet teşkilatının en kritik noktalarından biri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Dinç’ten boşalan koltuğa, Konya’da başarılı çalışmalarıyla tanınan Maksut Yüksek atandı. Ankara’daki bu değişim, emniyet kulislerinde en çok konuşulan başlık oldu.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TRAFİĞİ

Kararname ile birçok ilin emniyet müdürü yeni görev yerlerine atandı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin’e, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa’ya, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise Konya’ya görevlendirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ise genel müdürlük emrine alınan diğer isimler oldu.

Bazı illere ise tecrübeli Polis Başmüfettişleri ve eğitim müdürleri atandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne ise Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir getirildi.