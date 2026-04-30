3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince alınan kararla, bürokrasinin en kritik noktalarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğünde bayrak değişimi yaşandı. Mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu önemli göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Fidan’ın atanması, güvenlik bürokrasisinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

ANKARA VALİLİĞİNDE YAKUP CANBOLAT DÖNEMİ

Kararname ile valiler mülki idare amirleri arasında da dikkat çeken bir yer değiştirme trafiği yaşandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Başkent Ankara’nın yeni valisi olarak görevlendirildi. Canbolat’tan boşalan Aydın Valiliği koltuğuna ise Adıyaman Valisi Osman Varol getirildi. Adıyaman’ın yeni valisi ise İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük oldu. Öte yandan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi olarak atandı.

Atamalar sadece valiliklerle sınırlı kalmadı; İçişleri Bakanlığının merkez birimlerinde de üst düzey görevlendirmeler yapıldı. Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü olarak asaleten atanırken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli de aynı birimin Genel Müdürü oldu.