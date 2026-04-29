Malatya Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde köpek yavrularının öldürüldüğü iddiasıyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, üniversite yönetimi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesinde çekildiği öne sürülen ve iki köpek yavrusunun öldürüldüğü iddiasını içeren görüntüler, hayvan hakları savunucularının paylaşımı sonrası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken, çok sayıda kullanıcı olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Tepkilerin artması üzerine üniversite rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, güvenlik birimleriyle koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı vurgulanarak, “Canlı yaşamına ve hayvan haklarına duyduğumuz hassasiyet gereği süreç titizlikle takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

Öte yandan, söz konusu görüntülerin doğruluğu ve olayın detaylarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.