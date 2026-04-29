Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle birlikte Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ’da yürütülen projeleri inceleyen Ölmeztoprak, altyapı yatırımlarının hem içmesuyu teminini hem de tarımsal üretimi güçlendireceğini söyledi.

İÇMESUYU HATTI VE DEPO TAMAMLANDI

Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi’nde yürütülen içmesuyu isale hattı çalışmalarının tamamlandığını belirten Ölmeztoprak, 9,5 kilometrelik hattın devreye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca 20 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposunun da tamamlandığını ifade etti.

Projenin yıllık 88,44 milyon metreküp su temin kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, 2026 yılı toplam maliyetinin 1 milyar 60 milyon lira olduğunu söyledi. Kaptaj bağlantılarının tamamlanmasının ardından sistemin tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti.

PINARBAŞI’NDA KRİTİK BAĞLANTI

Pınarbaşı kaptaj sahasında da incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, buradaki çalışmaların Malatya’nın kesintisiz su ihtiyacını karşılamada kilit rol oynadığını ifade etti. Ana bağlantı noktalarının tamamlanmasıyla su temininin daha güvenli hale geleceğini dile getirdi.

SULAMA ALTYAPISINDA SONA YAKLAŞILDI

Doğanşehir Dedeyazı Mahallesi’nde devam eden sulama rehabilitasyon çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. 28 bin metre kanal yenileme hedefinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Ölmeztoprak, 27 bin 700 metrelik kısmın bitirildiğini açıkladı.

Projede 10 sifondan 8’inin modernize edildiğini belirten Ölmeztoprak, açık sistemden kapalı sisteme dönüştürülen 11 kilometrelik hat sayesinde su kayıplarının azaltılacağını söyledi. Fiziki gerçekleşme oranının yüzde 88’e ulaştığını kaydeden Ölmeztoprak, projenin Temmuz 2026’da tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

SULTAN SUYU BARAJI GÜÇLENDİRİLDİ

Akçadağ Gölpınar Mahallesi’nde bulunan Sultan Suyu Barajı’nda da incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, barajın deprem sonrası kapsamlı bir rehabilitasyon sürecinden geçtiğini ifade etti. Su tutma kapasitesinin korunarak güçlendirildiğini belirten Ölmeztoprak, sulama sezonu öncesi su rezervlerinin yeterli seviyeye ulaştığını söyledi.

YENİ KÖPRÜ HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Bölgede yapımı süren yeni köprü projesine de değinen Ölmeztoprak, 9,5 metre genişliğinde çift yönlü ulaşım sağlayacak köprünün Haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.