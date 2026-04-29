Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı sağlık sistemini ihya edecek dev istihdamın düğmesine bastı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 26 bin 673 yeni personel kamu hastanelerinde göreve başlayacak. Peki, en çok kontenjan hangi branşta? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte adayların beklediği o kritik takvim.

SAĞLIKTA DEV KADRO 26 BİN 673 YENİ ATAMA GELİYOR

Türkiye genelindeki kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerindeki personel ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 2026 yılı istihdam planı netleşti. Bakanlık, özellikle uzman doktor ve doktor kadrolarında büyük bir genişlemeye giderek sağlık hizmetlerindeki bekleme sürelerini minimize etmeyi hedefliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN "MAYIS" BEKLENTİSİ

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz ÖSYM veya Bakanlık tarafından ilan edilmedi. Ancak geçmiş yıllardaki atama dönemleri ve bütçe planlamaları göz önüne alındığında, başvuru kılavuzunun Mayıs ayı içerisinde yayımlanması ve tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI EN ÇOK ALIM HANGİ ALANDA?

Yayımlanan son verilere göre aslan payı uzman doktor kadrolarına ayrılmış durumda. İşte kadro cetvelindeki tam liste:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Tabip (Doktor): 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

2 Diyetisyen: 1

Alım sürecinde KPSS taban puan sınırı ve özel şartlar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacaktır. Gelişmeleri anlık takip etmek için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.