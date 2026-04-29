Yeşilyurt Belediyesi tarafından çiftçilere 300 bin fide dağıtıldı. Çilesiz Semt Pazarı’nda gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 300 bin fide dağıtımı töreni hem yoğun ilgi hem de tartışmalı görüntülerle gündeme geldi. Ücretsiz domates, biber ve patlıcan fidelerinden faydalanmak isteyen yüzlerce çiftçi, saatler öncesinden dağıtım alanına akın etti. Ancak dağıtım öncesi yaşanan manzara dikkat çekti. Öğle saatlerinin yakıcı sıcağında uzun kuyruklar oluşturan çiftçiler, güneş altında beklemek zorunda kaldı. Sıcak hava koşullarına rağmen herhangi bir gölgelik alanda bekletilmeyen üreticiler, zor anlar yaşadı.

ÇİFTÇİYE DESTEK Mİ YOKSA GÖRÜNTÜ MÜ?

Öte yandan, alanda bulunan protokol üyeleri için kurulan çadır ise tepkilere neden oldu. Çiftçiler güneş altında saatlerce sıra beklerken, protokolün gölgelik alanda oturarak programı takip etmesi “eşitsizlik” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Tarımın yükünü sırtlayan üreticilerin bu tür organizasyonlarda daha insani koşullarda ağırlanması gerektiğini belirten vatandaşlar, özellikle sıcak hava koşullarında gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi. Fide dağıtımının amacı üretimi desteklemek olsa da, ortaya çıkan bu tablo çiftçiye destek mi, yoksa görüntü mü? sorusunu gündeme taşıdı.

“BELEDİYELERİN MİSYONU SADECE KENTLERİ PLANLAMA DEĞİL”

Programın açılış konuşmasını yapan ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal hizmetler konusunda birçok projelere el attığını belirterek,

“Deprem döneminde özellikle hayvancılık anlamında yem bitkileri dağıtarak ve hayvancılık yapan üreticilerimizi desteklemesi, geçmiş yıllarda ağaçlandırma programlarını artırmak amaçlı fide dağıtmaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerek fide dağıtımı şeklinde üretimin devamlılığını sağlama gerekse de hobi amaçlı yapacak kişilerde insanlarımızı topraktan koparmama, üretimden koparmama adına yapmış oldukları bu destekleme programlarından dolayı ben belediye yönetimine başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum. Büyükşehir olmamızla beraber, Büyükşehir sadece kent belediyeciliğinden ziyade kırsal belediyecilik şeklinde bir misyon da kazanmış oldu bu vesileyle. Dolayısıyla sadece belediyelerin misyonu kentleri planlama değil, kırsal alanlarda da gerek planlama gerekse üretimin devamlılığını sağlama anlamında hizmetler yapması gerekiyor. Bu konuda da bu misyonu bölgemizde geçmiş yıllardan bu tarafa aksatmadan devam eden Yeşilyurt Belediyemiz var. Bugün de yaklaşık olarak muhtelif çeşitlerle beraber 300 bin adet sebze fidesi dağıtım programını meraklı olan üreticilerimize, hobi amaçlı yapacak kişilere dağıtmaya çalışıyor. Böylelikle de üretimin devamlılığını sağlayarak hem teknik anlamda hem ticari, aynı zamanda sosyal bir projeyi gerçekleştirmiş oluyor”

şeklinde konuştu.

“TARIMSAL ALANIN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmeti olarak görmediklerini dile getirerek,

“Geçen yıl yine burada bu etkinliğin benzerini yapmıştık. O zaman çiftçimize ve evde hobi amaçlı bahçesinde üretim yapmak isteyen herkese 250 bin fide dağıtmıştık. Bu yıl da bunu 50 bin daha artırarak; domates, biber ve patlıcan gibi üç kalemde hem çiftçimizi hem de evde hobi amaçlı üretim yapmak isteyenleri toprakla buluşturmayı hedefledik. Geçen yıl yine 50 ton civarında arpa dağıttık. Ondan önceki yıl da yine 35 ton arpa dağıtmıştık. Kısacası bizim AR-GE alanımızda ürettiğimiz her şeyi sizinle paylaşıyoruz. O arpayı dağıtırken ilk yıl depremzede çiftçilerimize 35 ton dağıtmıştık. Bu yıl da bu arpa dağıtım töreninde 2025'te yaptığımız dağıtım töreninde yine depremden etkilenmiş küçükbaş hayvan yetiştiricilerini hedefledik ve bu desteğimizi onlara sağladık. Yine geçen yıl 244 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunlar Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptığı güzel hizmetler. Belediyeciliği sadece bir altyapı, üstyapı hizmeti olarak görmüyoruz. Tarımsal alanın da mutlaka belediyeler tarafından desteklenmesi gereken bir alan olduğunun farkındayız. Amacımız burada tarımsal üretimi desteklemek, çiftçimizin maliyetlerini azaltmak ve ülke ekonomisine dolaylı bir katkı sağlamayı hedefliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“TOPRAK ORADA DURUYOR, ONU UZAYLILAR İŞLEMEYECEK”

Tarımın çocuklara sevdirilmesi gerektiğini belirten Başkan Geçit,

“Tarım stratejik bir alan ama sorun tarımın sevdirilmesi sorunu. Ne yazık ki bugün erkek ve kız evlatlarımız bu alana ilgi duymuyorlar. Hatta bazen tarımsal alanda hizmet üreten bir kardeşimiz bir izdivaç yapmak istediğinde dahi ne yazık ki ebeveynlerin negatif bakışları ile karşılaşıyor. Bence bunun hızla düzeltilmesi gerekiyor. Asıl sorun biziz. Toprak orada duruyor, onu uzaylılar işlemeyecek. Bunu biz işleyeceğiz, bizim evlatlarımız işleyecek. Biz tarımı gelecek nesillere sevdirmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak okullarda çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Milli tohum, milli tarım. Çocuğu anaokulundan itibaren tarımla buluşturuyoruz. Tarım ve üretim olmadan hiçbir şey yapamayız. Köleleşiriz. Bunu pandemi ve deprem döneminde yaşadık. Tonla paramız olsa da bir çuval un alamadık. Dolayısıyla üretim yapmayan toplumlar köleleşmeye mahkumdur. Bizlerde tarımı çocuklarımıza sevdirerek, onları teşvik ederek bu alanı desteklemeyiz”

diye konuştu.

“TOPRAK LABORATUVARDA ÜRETİLEN BİR MADDE DEĞİLDİR”

Toprağın laboratuvarda üretilen bir madde olmadığını ve sınırlı olduğunu söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan,

“6 Şubat depreminden sonra özellikle Yeşilyurt’un yaralarını belediye hizmetleri olarak imar ve inşa ederken belediyemizin sadece bu belediyenin klasik görevleri olarak bilinen işleri dışında da üreten Yeşilyurt’un yanında olma misyonu ve vizyonunu belediyeye kazandıran belediye başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Toprak laboratuvarda üretilen bir madde değildir ve sınırlıdır. Pandemi döneminde gıda üretiminin ve tarımın ne kadar mühim bir hadise olduğunu, hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini çok güzel ülke olarak hatta dünya müşahede ettik. Ben bu çalışmaya emek harcayan belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum”

açıklamasında bulundu.