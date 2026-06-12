Malatya sendikal camiasının aylardır kilitlendiği Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi’ndeki seçim krizi adliyede çözüldü. 4 Kasım 2025 tarihinde yapılan ve Ahmet Şekerci’nin 54 oy, Hikmet Kazgan’ın ise 48 oy almasıyla sonuçlanan olaylı olağanüstü genel kurul, yargı tarafından usulsüz bulundu.

Seçimin hemen ardından Hikmet Kazgan ve ekibinin, süreçteki hukuka aykırılıkları gerekçe göstererek açtığı davada Ankara 4. İş Mahkemesi nihai kararını bugün (12 Haziran 2026) açıkladı.

MAHKEME HEM GENEL MERKEZİN HEM ŞUBENİN KARARINI İPTAL ETTİ

Ankara 4. İş Mahkemesi’nde görülen davada hem sendika genel merkezinin hem de Malatya şube yönetiminin aldığı olağanüstü genel kurul kararları hukuka aykırı bulundu.

Mahkemenin açıkladığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“T.C. ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ Karayalçın’dan bomba CHP itirafı: "Kurultayda oylamaya hile karıştırılmış olabilir" İçeriği Görüntüle G.D: Gerekçesi bilahare yazılacağı üzere; ASIL DOSYA YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜ İLE; Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezinin 13.10.2025 tarihli 2025-12/184 saylı, "Malatya Şubesinde 01.11.2025 günü olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına" dair kararının iptaline, BİRLESEN 2025/322 E. SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜ İLE; Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi Yönetim Kurulunca alınan, sobe olağanüstü genel kurulunun yapılmasına dair 08.10.2025 tarihli kararın ve bu karara dayanılarak 01.11.2025 günü gerçekleştirilen Malatya Şube olağanüstü genel kurulunun iptaline, Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına, Dair, davacı asil Hikmet KAZGAN ve birleşen ve davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kurar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/06/2026 11:05:00”