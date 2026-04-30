Malatya’da 30 Nisan 2026 Perşembe günü vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi eczaneler açıklandı. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.
İşte Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler:
Sena Eczanesi
Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:66/B Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
Telefon: 0422 336 36 38
24 Saat Açık
Zeynep Eczanesi
Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B Malatya Konakları altı
Telefon: 0422 325 34 35
24 Saat Açık
İstasyon Eczanesi
Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap ilerisi Kömür Tevzi Yolu
Telefon: 0422 211 09 44
24 Saat Açık
Şifa Eczanesi
Adres: Sanayi yanı Verem Savaş karşısı İlyas Mah. Emirgan Cad. No:10/A
Telefon: 0422 323 03 03
24 Saat Açık
Melike Eczanesi
Adres: Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market karşısı Migros yanı
Telefon: 0422 502 10 05
24 Saat Açık
Malatya genelinde nöbetçi eczaneler, gece saatlerinde ve resmi tatillerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürmek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.