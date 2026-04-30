Malatya’da 30 Nisan 2026 Perşembe günü vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi eczaneler açıklandı. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.

İşte Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler:

Sena Eczanesi

Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:66/B Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 336 36 38

24 Saat Açık

Zeynep Eczanesi

Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B Malatya Konakları altı

Telefon: 0422 325 34 35

24 Saat Açık

İstasyon Eczanesi

Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap ilerisi Kömür Tevzi Yolu

Telefon: 0422 211 09 44

24 Saat Açık

Şifa Eczanesi

Adres: Sanayi yanı Verem Savaş karşısı İlyas Mah. Emirgan Cad. No:10/A

Telefon: 0422 323 03 03

24 Saat Açık

Melike Eczanesi

Adres: Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market karşısı Migros yanı

Telefon: 0422 502 10 05

24 Saat Açık

Malatya genelinde nöbetçi eczaneler, gece saatlerinde ve resmi tatillerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürmek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ