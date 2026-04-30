Malatya’da yaşayan vatandaşlar, 30 Nisan 2026 Perşembe günü ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini araştırıyor. Güneşin hareketlerine göre belirlenen imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bölgeye özel olarak netleşti. Öte yandan, hayvanseverlerin merak ettiği "Hayvanları kısırlaştırmak caiz mi?" sorusuna dair İslam hukukundaki kritik detaylar dikkat çekiyor.

30 NİSAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Müslümanlar için beş vakit namazın eda edileceği Malatya imsakiyesi şu şekildedir:

İmsak: 03:52

Güneş: 05:24

Öğle: 12:31

İkindi: 16:17

Akşam: 19:24

Yatsı: 20:50

HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI CAİZ MİDİR?

İslam dinine göre tüm canlıların üreme ve çoğalma hakkı esastır. Temel kural olarak, meşru bir sebep olmaksızın hayvanların doğal dengesine müdahale edilmesi uygun görülmemiştir. Ancak toplum menfaati ve hayvan sağlığı gözetildiğinde durum değişmektedir.

HANGİ DURUMLARDA İZİN VERİLİR?

Toplum Menfaati: Ekolojik dengeyi bozmamak kaydıyla, kedi ve köpek gibi başıboş hayvanların kontrolsüz çoğalmasını önlemek amacıyla kısırlaştırılmasında dinen bir sakınca yoktur.

Evcil Hayvanlar: Evde beslenen hayvanların sağlığı veya kontrolü için ilaç veya cerrahi yöntemlerle üremenin engellenmesi caiz görülmüştür (el-Fetâva'l-Hindiyye).

Verimlilik: Et verimini artırmak veya nesil ıslahı gibi ekonomik/fayda odaklı sebeplerle dana ve teke gibi hayvanların kısırlaştırılmasına İslam hukukunda cevaz verilmiştir.