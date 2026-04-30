Yeni Malatyaspor’da kongre tartışmaları büyüyor, sular durulmuyor. Malatyalılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yılmaz, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunarak, kongreler de usulsüzlük tespit ettiklerini belirtti. Yılmaz, dava süreci devam ederken alınan yeni olağanüstü genel kurul kararının hukuka aykırı olduğunu savundu.

“ÜYE OLMAYANLAR ON YIL ÖNCE ÜYE OLMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ”

Malatyalılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yılmaz, kulüpte üye olmayan bazı kişilerin yıllardır üye gibi gösterilerek listelere eklendiğini söyledi. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“36.02.2025 tarihinde yapılan ve Haşim Karadağ’ın başkan seçildiği kongrede bizim gördüğümüz şuydu: Geçen sene kulüpte üye olmayan kişilerin, sanki on yıl önce üye olmuş gibi gösterilerek listeye eklendiğini tespit ettik. Bu durumu fark ettiğimizde konuyu mahkemeye taşıdık. Dava süreci devam ederken ve haklılığımız ortaya çıkmak üzereyken, Haşim Karadağ olağanüstü genel kurul yaparak kulübü Aydın İşkur’a devretti ve onu başkanlığa getirdi.”

“DELEGE OLMAYANLARIN İSİMLERİ LİSTEDE VAR”

Aydın İşkur’un kulüp delegesi olmadığını, buna rağmen hazirun listesinde yer aldığını söyleyen Yılmaz,

“Aydın İşkur’un listesini incelediğimizde ise kendisinin kulüp delegesi olmadığını gördük. Hazirun listemizde 91. sırada yer alan Aydın Demir isimli delegemizin adı, daktilo marifetiyle silinerek yerine Aydın İşkur yazılmıştı. Bu durumu da tespit ederek ikinci davayı açtık ve o kongreyi de mahkemeye verdik”

dedi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İki ayrı davanın birleştirilmek istendiğini belirten Yılmaz,

“Dünkü duruşmada bu iki dava birleştirildi. Karşı taraf, iki ayrı kongre olduğu gerekçesiyle davaların birleşmemesi için sürekli itiraz etti. Ancak hakim, her iki kongrenin de usulsüz olduğunu ve birbirine bağlı olduğunu belirterek dosyaları birleştirdi.”

ifadelerini kaydetti.

“DURUŞMADAN HEMEN SONRA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ALINDI”

Açılan iki davanın düşürülmesi için YMS kulübünün olağanüstü karar aldığını belirten Yılmaz,

“Aynı duruşmada ihtiyati tedbir talebinde bulunduk. Amacımız, mahkeme karar verene kadar Yeni Malatyaspor Kulübü’nün yeni bir genel kurul yapmasını engellemekti. Ancak hakim bu konuda karşı tarafın beyanını aldı ve onlar da duruşmadan sadece 30 dakika sonra olağanüstü genel kurul kararı aldılar. Bunların amacı, açtığımız iki davayı da boşa düşürmek ve süreci adaletten kaçırmaktır. Ancak biz gerekli başvurularımızı yeniden yaptık. Kulübün bu hızlı genel kurul kararını da mahkemeye bildirdik. Mahkeme bu duruma gerekli cevabı verecektir”

şeklinde konuştu.

“ÜYE OLMAYAN KİŞİLER KULÜBÜ YÖNETİYOR”

Kulübün üye olmayan kişilerin elinde olduğunu belirten Yılmaz,

“Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da başvuracağız. Kulüpler bakanlığa bağlı olduğu için, bu kongrenin yapılmaması gerektiğine dair hukuk birimine gerekli müracaatı gerçekleştireceğiz. Şu an Yeni Malatyaspor Kulübü, kulübe üye olmayan kişilerin elindedir. Üye olmayan kişiler tarafından oluşturulmuş bir yönetim söz konusudur. Bu durum kabul edilemez. Bir apartmanda oturuyorsunuz ama apartmanda yaşamayan biri gelip yönetici oluyor; bu nasıl uygun değilse, burada da durum aynıdır”

açıklamalarında bulundu.

“İKİ ŞAİBELİ GENEL KURUL YAPILMIŞ”

Kulübün üçüncü bir genel kurul kongresi yapmasının doğru olmadığını belirten Yılmaz,

“17 Mayıs Pazar günü bir olağanüstü genel kurul yapılması planlanıyor. Biz bu toplantının, mahkeme sonuçlanana kadar yapılmasını doğru bulmuyoruz. İki şaibeli genel kurul yapılmışken üçüncüsünün yapılması hukuka aykırıdır. Mahkeme bilirkişi raporunu beklerken, kulübün yeni bir olağanüstü genel kurul yapması yargıdan kaçmak anlamına gelir”

dedi.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Son olarak açtığı davalarda kararlı bir duruşa devam edeceğini vurgulayan Yılmaz,

"35 yıldır camianın içerisindeyim. Yaklaşık 20 yıldır kulüp delegesiyim. Ayrıca Ankara Malatyasporlular Dernek Başkanıyım ve Malatyalılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev alıyorum. Bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağım"

diye sözlerini noktaladı.