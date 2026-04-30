MTSO’nun Nisan ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen “Aidat Yapılandırma Paketi”, özellikle deprem sonrası ekonomik olarak zorlanan işletmelere can suyu olacak nitelikte.

BORÇLAR SİLİNDİ, FAİZLER KALDIRILDI

Karara göre, depremde hayatını kaybeden üyelerin odaya olan tüm borçları tamamen silindi. Bununla birlikte, maliye kaydını kapatarak faaliyetlerine son veren işletmelerin de aidat borçları iptal edildi.

Faaliyetini sürdüren üyeler için ise önemli bir kolaylık getirildi. Birikmiş aidat borçlarının faiz ve gecikme zamları tamamen kaldırıldı. Üyeler, kalan anapara borçlarını ister peşin ister 3 eşit taksitte ödeme imkanına kavuştu.

“ÜYELERİMİZİN AYAKTA KALMASI ÖNCELİĞİMİZ”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, alınan kararın sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluğun sonucu olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu,

“Deprem sadece binaları değil, ticari hayatı da derinden sarstı. Üyelerimizin üretim gücünü koruması ve yeniden ayağa kalkması için bu adımı attık. Vefat eden üyelerimize karşı vefa borcumuzu yerine getirirken, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize de nefes aldırmak istedik”

dedi.

BAŞVURULAR MAYIS’TA BAŞLIYOR

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen üyeler için başvuru süreci 4 Mayıs 2026’da başlayacak ve 30 Eylül 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular, MTSO’nun muhasebe birimi üzerinden yapılacak.