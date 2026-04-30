Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen fiziki takipli operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli şahıs takibe alınırken, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve 8 ayrı ikamette gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilo 611 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 79 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şahısların Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda sorgularının sürdüğü öğrenildi.