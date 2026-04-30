Malatya’da bahar güneşine aldanıp kışlıkları kaldıran vatandaşlara kötü haber geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya genelinde 30 Nisan 2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren şiddetli hava olayları ve ani soğuma bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Paylaşılan resmi rapora göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşecek olması, Malatya genelinde "zirai don" endişesini de beraberinde getirdi. Özellikle Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ gibi üretim merkezlerinde gözler Meteoroloji'den gelecek anlık verilere çevrildi.

HANGİ RİSKLER BEKLENİYOR?

7 Mayıs sabahına kadar süreceği tahmin edilen bu hareketli süreçte, yağışların "yerel olarak kuvvetli" olacağı vurgulandı. Uzmanlar, oluşması muhtemel şu risklere karşı uyarıyor:

Ulaşımda Aksama: Şiddetli yağış nedeniyle yollarda görüş mesafesi düşebilir.

Ani Sel ve Su Baskını: Şehir merkezindeki altyapıya dikkat çekildi.

Yıldırım ve Dolu: Gök gürültülü sağanak geçişleri sırasında yerel dolu yağışı riski bulunuyor.

Kuvvetli Rüzgâr: Yağış anında rüzgârın güney yönlerden sert eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR İÇİN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların özellikle radar uyarılarını anlık takip etmelerini öneriyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin zamanında alınması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.