Tarihin sıfır noktalarından biri olan Battalgazi, sadece yapılarıyla değil, asırlık efsaneleriyle de insanlığı etkilemeye devam ediyor. Bugünlerde sosyal medyada ve dijital platformlarda yeniden ilgi odağı olan "Toptaş Efsanesi", günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu "dayanışma" ve "misafirperverlik" kavramlarını yeniden hatırlatıyor.

MEYDANDAKİ 12 TAŞIN GİZEMİ

Efsaneye göre, Battalgazi’deki Toptaş Camii’nin hemen yanında geniş bir meydan ve bu meydanda dizili 12 adet yuvarlak taş bulunurdu. Bu taşların her biri, o dönem mahallede yaşayan varlıklı bir aileyi temsil ediyordu. Bölgeye yolu düşen bir gariban ya da karnı aç bir yolcu, meydana gelip bu taşlardan hangisine oturursa, o taşın sahibi olan zengin tarafından evine davet edilir ve en güzel ikramlarla ağırlanırdı.

BİR "SİVRİ TAŞ"IN HİKÂYESİ PİŞMANLIKTAN GELEN DÖNÜŞÜM

Anlatılanlara göre, aralarından biri misafiri pek sevmezmiş. Kimse gelip oturmasın diye kendi payına düşen yere yuvarlak "top" taş yerine, oturması imkânsız sivri bir taş koymuş. Ancak bir gün, bir fakirin mahcup olmamak adına o sivri taşa yaslanmasıyla her şey değişmiş.

Evinin kapılarını gönülsüzce açan zengin adam, hazırlanan şatafatlı sofraya karşı misafirinin; "Benim yiyeceğim sadece bir tabak yemek, bu kadar zahmete ve israfa gerek yok" demesiyle sarsılmış. Fakirin bu tokgözlülüğü, zengin adamın kalbindeki kibiri ve cimriliği yıkmış. Ertesi gün o sivri taş yerini, bugün mahallenin adını yaşatan yuvarlak bir "toptaşa" bırakmış.

GÜNÜMÜZDE TOPTAŞLAR HALEN 10 TANESİ AYAKTA!

Rivayetin bir diğer koluna göre bu gelenek 12 kardeş tarafından başlatıldı. Bugün bölgeyi ziyaret edenler, bu kadim geleneğin nişanesi olan taşlardan 10 tanesini hala yerinde görebiliyor. Toptaş Mahallesi, adını işte bu dayanışma taşlarından alarak tarih boyunca misafirperverliğin merkezi oldu.

TOPTAŞ MAHALLESİ NEREDE?

Battalgazi ilçe merkezinde bulunan tarihi Toptaş Camii ve çevresindeki meydan, bu efsanenin izlerini sürmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.