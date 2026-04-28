Tam kurtarıldı derken depremle sarsıldı. Malatya'nın kalbindeki 131 yıllık Taşhoran Kilisesi'nin kubbesindeki 'el ele tutuşan azizeler' figürü neyi temsil ediyor? Şehrin en hüzünlü ve en görkemli hikayesine tanık olun.

O GİZEMLİ FİGÜRLER AZİZELER VE RUHSAL BİRLİKTELİK

Kilisenin kubbe merkezindeki burgu motifinin etrafında el ele tutuşmuş olarak tasvir edilen bu sekiz kadın figürü, Hristiyanlık inancındaki "Azizeleri" temsil ediyor. Uzun saçlı, pileli elbiseli ve cepheden tasvir edilen bu figürler; inançtaki ruhsal dayanışmayı, birliği ve ebedi huzuru simgeliyor. Azizelerin hemen ayak hizasında yer alan erkek figürleri ise azizleri temsil ederek, yapının kutsal koruyucuları olarak sembolize ediliyor. Doğu Anadolu’daki kilise mimarisinde bu denli canlı ve el ele tutuşan figür tasvirlerine rastlamak neredeyse imkânsız, bu da Taşhoran'ı eşsiz kılıyor.

1893’TEN BUGÜNE TAŞHORAN’IN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Malatya Yeşilyurt’un Çavuşoğlu Mahallesi’nde yer alan Taşhoran Kilisesi, 1893 yılında kesme taşlar kullanılarak dikdörtgen bir plan üzerine inşa edildi. Bölgedeki tek kubbeli kiliselerin en görkemli örneği olan yapı, mermer işçilikli giriş kapısıyla sanat tarihçilerini kendine hayran bırakıyor. Ancak bu tarihi hazine, son yıllarda büyük sınavlar verdi.

RESTORASYON BİTTİ, DEPREM VURDU!

Yıllarca bakımsız kalan yapı, 2021 yılında tamamlanan kapsamlı restorasyonun ardından "Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi" olarak kapılarını açmıştı. Ancak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, bu tescilli kültür varlığını da vurdu. Kubbesinde yer yer çökmeler oluşan ve duvarları hasar alan kilise, şu günlerde yaralarını sarmayı bekliyor.

TAŞHORAN KİLİSESİ NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Şehrin tam kalbinde yer alan yapıya ulaşım oldukça kolay.

Adres: Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu 2. Sok. Yeşilyurt/Malatya

Ulaşım: Şehir merkezinden yürüme mesafesindedir. Çavuşoğlu Mahallesi istikametine giden toplu taşıma araçlarıyla 5 dakikada ulaşılabilir.

