Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı’nın Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yansıtan ve mutlaka görülmesi gereken 10 önemli yer listesi yine gündemde. Listede antik kentlerden camilere, müzelerden tarihi yapılara kadar birçok değerli eser yer alıyor.

Türkiye’nin ünlü tarihçilerinden İlber Ortaylı’nın geçmişte yaptığı değerlendirmeler, ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekmeye devam ediyor. Osmanlı tarihi başta olmak üzere geniş bilgi birikimiyle tanınan Ortaylı’nın önerdiği bu liste, Türkiye’nin farklı bölgelerinden öne çıkan önemli kültürel mirasları bir araya getiriyor.

İŞTE O LİSTEDE BULUNAN YERLER

Ortaylı’nın listesinde ilk sırada Efes Antik Kenti yer alırken, Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camii de dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor. Doğu Anadolu’nun önemli tarihi alanlarından Ani Harabeleri ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası da listede yer alıyor.

Ayrıca İshak Paşa Sarayı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Sümela Manastırı ve Zeugma Mozaik Müzesi Türkiye’nin farklı dönemlerine ışık tutan önemli merkezler olarak öne çıkıyor. Güneydoğu’nun tarihi dokusunu yansıtan Mardin Eski Şehir ve çevresindeki manastırlar ile antik tiyatroların en iyi örneklerinden Aspendos Antik Tiyatrosu da listede kendine yer buluyor.

İlber Ortaylı’nın bu önerileri, Türkiye’nin binlerce yıllık tarihinin ve kültürel çeşitliliğinin güçlü bir özeti niteliği taşıyor.