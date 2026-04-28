Bu yardım, Malatya’daki belediyelerin değil, 81 ilde geçerli ulusal bir sosyal destek projesinin parçasıdır. Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahipleri gibi, Malatya’nın tüm ilçelerinde yaşayan dar gelirli aileler de bu sisteme başvurup paylarını alabilir. Ülke genelinde hane bütçesini güçlendirmeyi hedefleyen bu destek, Malatyalı ailelerin konteynerden kalıcı konuta geçiş sürecindeki temel masraflarını önemli ölçüde karşılamaya yardımcı olacaktır.

Tüm İllerde Geçerli E-Devlet Başvuru Ekranı

Başvuru Süreci – Madde Madde Açıklama

Malatya sınırları içinde yaşayan ve 15.000 TL’lik desteği almak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet’te yer alan “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” üzerinden yapacaktır.

Türkiye’nin diğer illerindeki vatandaşlar da aynı hizmet ekranını kullanarak başvuru formunu dolduracaktır.

Malatya’da işini kaybeden esnaflar, yevmiyeli çalışanlar ve asgari ücretle geçinmeye çalışan tüm bireyler, ülke genelinde hizmet veren bu merkezi platform üzerinden başvuru yapabilecektir.

Malatya'da Ulusal Gelir Testi ve Standart Kriterler

Malatya'dan yapılacak müracaatların onay süreçleri, tamamen Türkiye çapında uygulanan yasal muhtaçlık sınırlarına göre değerlendirilmektedir. Tüm ülkede geçerli olan kesin kurala göre; Malatyalı bir ailenin bu 15 bin liralık fonu alabilmesi, hane içerisine giren toplam aylık kazancın, evdeki nüfusa bölündüğünde devletin ulusal düzeyde belirlediği limitlerin altında kalmasına bağlıdır.

Tüm Türkiye'yle Eş Zamanlı Olarak PTT ve IBAN Dağıtımı

Bütün ülkeyi kapsayan bu geniş çaplı sosyal devlet uygulamasında, hak sahiplerine yapılacak ödemeler de 81 ilde aynı eşgüdümle ve aynı tarihlerde gerçekleştirilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden onay alan Malatyalı bir vatandaş, Türkiye'nin diğer köşelerindeki hak sahipleriyle eş zamanlı olarak, takip eden ayın ilk haftasında 15 bin liralık ödemesine ulaşacaktır. Merkezi bütçeden sağlanan bu tutar, vatandaşın Malatya'daki şahsi banka IBAN hesabına elektronik yolla aktarılmakta; banka ile çalışmayan vatandaşlar ise Türkiye genelinde olduğu gibi PTT şubelerinden kimlikleriyle paralarını alabilmektedir.