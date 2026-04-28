Malatya’da sanayi sitesi esnafının yer kavgası büyüyor. Valilik sonrası Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce esnaf, "3 gün içinde boşaltın" tebligatına isyan etti. Çevik kuvvet barikatı önünde oturma eylemi yapan esnafın tek bir talebi var: Kalıcı çözüm..

MALATYA'DA ESNAFIN SABRI TAŞTI: "GEÇİCİ DEĞİL, KALICI YER İSTİYORUZ"

Malatya’da sanayi sitesi esnafı, deprem sonrası yaşanan belirsizlik ve tahliye baskısına karşı direnişin ikinci gününde yine sokaktaydı. Dün Valilik önünde seslerini duyurmaya çalışan esnaflar, bugün rotayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Malatya İl Başkanlığı’na çevirdi. Yoğun güvenlik önlemleri ve çevik kuvvet barikatları altında gerçekleşen eylemde, esnafın "belirsizlik" isyanı yankılandı.

"3 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN" TEBLİGATI BARDAĞI TAŞIRDI

Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, sürecin nasıl bir çıkmaza girdiğini çarpıcı sözlerle özetledi. Bayram sonuna kadar verilen sözlerin bir gecede değiştiğini belirten Tunçdemir, şunları söyledi:

"Dün Valilikte yapılan görüşmede bayram sonuna kadar süre tanınmıştı. Ancak akşam saatlerinde gelen yeni bildirimle '3 gün içinde boşaltın' dendi. Esnafın gidecek yeri yok, 714 iş yerinde bir tane bile boş dükkân kalmadı. Biz sadece işimizi yapacak bir yer istiyoruz."

"HER TAŞINMA YÜZ BİNLERCE LİRA ZARAR"

Eyleme katılan esnaflar, geçici konteyner veya dükkân formüllerinin kendilerini daha da borçlandırdığını ifade ediyor. "Geçici çözüm istemiyoruz" diyen esnaflar, her taşınma sürecinin maliyetinin yüz binlerce lirayı bulduğunu, halihazırda zor durumda olan küçük işletmelerin bu yükü kaldıramayacağını dile getirdi.

SAĞLAM BİNALARA "AĞIR HASAR" İDDİASI!

Eylem sırasında dikkat çeken bir diğer iddia ise hasar tespit raporları oldu. Bazı esnaflar, mevcut iş yerlerinin yapısal olarak sağlam olmasına rağmen "ağır hasarlı" raporu verilerek tahliye sürecinin hızlandırılmak istendiğini öne sürdü. Lokantacısından berberine, çay ocağından tamircisine kadar tüm sanayi paydaşları, yetkililerden net bir yol haritası ve kalıcı yer sözü bekliyor.

Belediye önündeki oturma eyleminin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na yürüyen grup, taleplerini ilettikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Şimdi tüm gözler, Malatya protokolünden gelecek resmi açıklamada.