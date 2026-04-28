Malatya’da dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında çıkan tartışmanın kanlı bitmesi, toplumda artan şiddet eğilimini yeniden gündeme taşırken Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş, gençlerde artan öfke ve agresyonun nedenleri hakkında Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Altaş, agresif davranışların aniden ortaya çıkmadığını belirterek,

“Agresiflik bir anda olan bir durum değildir, zaman içerisinde olur. Bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren gelişimsel süreç içerisinde olan bir durum. Biz gençlerde görüyoruz ama bu bir anda olan ya da sadece ergenlik döneminin verdiği bir durum değil”

şeklinde konuştu.

“YETİŞTİRİLME TARZINDAN KAYNAKLI OLABİLİYOR”

Gençlerde öfkenin birçok farklı etkene bağlı olarak geliştiğini dile getiren Özün Altaş,

“Bunun birçok nedeni olabiliyor; yetiştirilme tarzından kaynaklı olabiliyor, sosyal çevreden kaynaklı olabiliyor, zorbalığa uğrayan çocuklar çok oluyor. Bu onlarda agresyon yaratabiliyor. Medya etkili oluyor, aile içerisinde şiddet veya şiddete şahit olma durumları olabiliyor”

ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIN HAYATIN İÇİNE GİRDİKLERİNİ GÖRMÜYORUZ”

Çocukların duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilecekleri alanların yetersiz olduğuna dikkat çeken Altaş,

“Çocukların duygularını yaşayabilecekleri çok fazla bir alan olmuyor. Biz çocukların hayatın içine girdiklerini görmüyoruz. Çocuğun bir şekilde enerjisini atması ve sosyalleşmesi lazım. Ama çocuklar genellikle ev ve okul arasında gidip geliyorlar”

diye konuştu.

BAŞARI ODAKLI YETİŞTİRİLME ANLAYIŞININ GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Başarı odaklı yetiştirme anlayışının da çocuklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Altaş,

“Daha çok başarı odaklı büyütülen çocuklar olmaya başladı. Çocuk sadece ders çalışsın, başarılı olsun, iyi bir bölüm okusun, iyi bir mesleği olsun anlayışıyla yetiştiriliyor. Bu durum çocuklarda ve ergenlerde bir şekilde agresyon yaratabiliyor”

ifadelerini kullandı.

DEPREMİN ETKİSİ VAR MI?

6 Şubat depremlerinin çocuk ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerine değinen Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş, bunun tek başına bir neden olmasa da önemli bir etken olabileceğini söyleyerek,

“Malatya’nın artık çok kısıtlı imkanlara sahip olmasının da bir nedeni olabilir. Yapacak bir şey bulamamaktan şikayet edilebiliyor. Depremin hala etkilerinden kaynaklı olabilir. O anda bastırılmış duyguların bir yansıması da olabilir. Tek başına bir sebep olarak gösteremeyiz ama nedenler arasında olabilir”

dedi.

Toplum genelinde artan gerilime de dikkat çeken Özün Altaş, tahammül seviyesinin ciddi şekilde düştüğünü kaydederek,

“Toplum olarak artık tahammülümüz çok düştü. Nezaketimizi kaybettik. En basitinden trafikte hatalı bir sürücü olduğunda tepki verdiğiniz zaman agresif bir tepki ile karşılaşabiliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Ekonomik şartlar ve olumsuz gündemin de bu süreci etkilediğini ifade eden Altaş, şiddetin normalleşme riski taşıdığına dikkat çekerek

“İnsanların geçim sıkıntısı yaşıyor olması etken. Maruz kaldığımız olumsuz haberler gerilim ve umutsuzluğa sebep olabiliyor. Toplum olarak artık tahammülümüzün kalmadığı ve yanlış davranışların normal gibi görüldüğü bir hal almaya başladı”

açıklamasında bulundu.