27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete kararıyla tüm Türkiye'ye ilan edilen ve 12 Şubat'taki kanun değişikliklerine dayanan yeni Karayolları Trafik Kanunu, Malatyalı sürücüleri büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

• Yayaların ve sürücülerin güvenliğini artırmak için revizyonlar yapıldı.

• Kural ihlallerine karşı toleranssız bir yaklaşım benimsendi.

• Malatya yollarında trafik ihlallerinin ağır cezalarla sonuçlanacağı bir dönem başlıyor.

• Bu durum, trafik kültürünü değiştirecek.

Belgesiz Çıkmanın ve Geçici Plaka Suistimalinin Ağır Faturası

Yeni trafik kurallarının Malatya'daki araç sahiplerini en fazla terletecek kısımlarından biri kayıt dışı dolaşan taşıtlara yönelik olacak. Malatya caddelerinde ruhsatsız bir şekilde seyreden veya plakası takılı olmayan araçlara, polis veya jandarma ekiplerince anında 46.000 Türk Lirası para cezası kesilecek. Yaptırım bununla da kalmayacak; bu araçlar eksik belgelerini resmi olarak tamamlayana dek yollardan men edilerek bağlanacak. Geçici tescil plakalarını ve belgelerini mevzuatın izin verdiği çerçevenin dışında kullananlar da 46.000 TL ceza ödeyecek. Malatya'da bu belge kuralını bir yıl içinde ikinci kez çiğneyen bir sürücüyü ise 140.000 TL gibi iflasa sürükleyecek bir ceza beklerken, o araç iki ay boyunca trafikten tamamen izole edilecek.

Ticari Taşımacılıkta Katı Kurallar ve Şerit Disiplini

Bölgenin önemli bir tarım ve lojistik üssü olan Malatya'da nakliye yapan ticari araçlar da bu sert kuralların muhatabı konumunda. Yolcu otobüslerinde veya yük kamyonlarında hız sınırlayıcı cihaz ile takograf bulundurmayan şoförlere tereddütsüz 75.000 TL idari ceza tatbik edilecek. Malatya şehir merkezindeki ve çevre yollarındaki bireysel sürücüler de sürüş esnasındaki hatalarından dolayı yakılacak. Güvenli geçiş kurallarını takmayan, sağdan gitmesi gerekirken sol şeridi aralıksız işgal eden sürücüler ağır yaptırımlara uğrayacak. Ek olarak, Malatya'nın yayalaştırılmış merkez caddelerine, bisikletliler için ayrılan yollara veya taşıt girişinin yasaklandığı meydanlara arabasıyla giren kişilere 5.000 TL ceza yazılarak kent içindeki huzur ortamı bozulmaktan kurtarılacak.