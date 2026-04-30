Sıcaklıkların yurt genelinde artmasıyla canlılar kış uykusundan uyandı. Doğadaki bu canlanma günlük yaşamı da etkiliyor. Bahar aylarında dışarıda bekleyen ayakkabılar, beklenmedik misafirleri ağırlamaya başlıyor. Tehlike küçük görünebilir. Ancak sonuçları ağır olabiliyor.

KARANLIK VE GÜVENLİ BİR YUVA

Hava sıcaklıklarının yükselmesi böcekleri ve sürüngenleri serin alanlara itiyor. Ayakkabıların içindeki o dar boşluklar tam onlara göre. Uzun süre kullanılmayan eşyalar büyük risk altında bulunuyor. Özellikle nemli ve loş ortamlar bu canlıları kendine çekiyor.

HANGİ CANLILAR SAKLANIYOR?

Fark edilmeden eşyalara sızanların başında örümcekler var. Akrepler de karanlık köşeleri fazlasıyla seviyor. Zehirli türlerin ısırıkları ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Hijyen sorunlarına yol açan hamamböcekleri işin bir diğer boyutu. Kırsal kesimlerde küçük yılan ve kertenkele türleri bile ayakkabılara girebiliyor.

GİYMEDEN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER

Uzmanlar açık alanda bırakılan ayakkabılara dikkat çekiyor. Giymeden önce kontrol şart. Ayakkabıyı ayağınıza geçirmeden önce ters çevirin. Sertçe silkeleyin. En pratik yöntem bu. Koyu renkli botlarda ise iç kısmı ışıkla kontrol etmek olası temasları engelliyor.

BİR TEMAS HALİNDE NE YAPILMALI?

Tüm önlemlere rağmen bir ısırılma vakası yaşanırsa panik yapmamak gerekiyor. Temas bölgesini hızlıca sabunlu suyla yıkayın. Kızarıklık veya şişlik varsa hemen en yakın hastaneye gidin. Doktorun işini kolaylaştırmak için o canlının fotoğrafını çekmeyi de unutmayın.