Battalgazi ilçesi Çatyol Kavşağı mevkiinde devam eden bir yerinde dönüşüm projesinde korku dolu dakikalar yaşandı. Beton dökümü gerçekleştiren bir firmaya ait yaklaşık 50 metre uzunluğundaki beton pompası, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek caddeye doğru devrildi.

SANİYELERLE GELEN MUCİZE

Kazanın yaşandığı sırada yoldan geçmekte olan bir otomobil, devasa pompanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Doğrudan üzerine düşmeyen pompaya çarparak durabilen araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün yara almadan kurtulması "mucize" olarak nitelendirildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI İHMAL Mİ, TEKNİK ARIZA MI?

Emniyet ekipleri Çatyol Kavşağı’nda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Devrilen beton pompasının caddeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yetkililer kazanın çıkış nedenine dair geniş çaplı bir inceleme başlattı. Özellikle yerinde dönüşüm sürecindeki inşaat güvenliği ve ekipman bakımları mercek altına alındı.