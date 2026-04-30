Valilik koordinasyonunda hazırlanan bilgilendirme metnine göre, üreticilerin bahçelerinde uygulaması gereken hayati adımlar şöyle sıralandı:

Enkaz Bahçeden Uzaklaştırılmalı: Monilya bulaşmış ve don nedeniyle kurumuş dallar hemen budanmalı, bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalı. Kesilen yerler aşı macunuyla mutlaka kapatılmalı.

Çil Hastalığına Dikkat: Ağaçta meyve olmasa dahi "yaprak delen" (çil) mücadelesi aksatılmamalı. Bu hastalık sadece meyveyi değil, sürgün ve yaprakları da bitiriyor.

Akıllı Besleme Dönemi: Yapraklar yarı büyüklüğe ulaştığında aminoasit ve deniz yosunu takviyesi yapılmalı; kökten ise fosfor, azot, çinko ve demir desteği verilerek ağaç onarım moduna geçirilmeli.

Toprak PH’ı ve Kükürt: Malatya topraklarının yüzde 90’ında kireç oranının yüksek olduğu hatırlatılarak PH seviyesini düşürmek için yanmış hayvan gübresi, kükürt veya leonardit kullanımı önerildi.

Sulama Hatalarına Son: Gövdeyi ıslatan göletleme sulamadan kaçınılmalı, kök çürüklüğünü tetiklemeyen "çift damlama" sistemine geçilmeli.

Bordo Bulamacına Dönüş: Son yıllarda ihmal edilen yüzde 3’lük bordo bulamacının, sonbaharda yaprak dökümü sonrası (yüzde 70-80 oranında) mutlaka uygulanması gerektiği bildirildi.

BÖCEKLERE KARŞI KÜMES HAYVANCILIĞI TAVSİYESİ

Malatya Valiliği, özellikle larvaları toprak altında zarar veren ağustos böceği ve Capnodis gibi zararlılara karşı kümes hayvanlarının ve yüzeysel toprak işlemesinin (12-15 cm) önemine dikkat çekti.

Açıklamanın sonunda; üreticilerin kuruma görülen bahçeler için vakit kaybetmeden İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile temasa geçmeleri, reçetesiz ilaç kullanmamaları ve gerekirse bölgelerinde bilgilendirme toplantıları talep etmeleri istendi.