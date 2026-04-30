89 yaşındaki Hatice Suzan (Müzeyyen) Fendoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fendoğlu hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesinin, 1 Mayıs Cuma günü Şehir Mezarlığı’nda Cuma namazına müteakip saat 14.00’te kılınacak cenaze namazının ardından merkez Bulgurlu Mahallesi’ndeki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Fendoğlu ailesinin taziyeleri ise Fahri Kayahan Bulvarı’nda bulunan Nikah Sarayı'nda kabul edeceği öğrenildi.