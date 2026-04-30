Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışına güçlü bir dönüş yapmak için kolları sıvadı. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu liste doğrultusunda eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak için pazar araştırmasını hızlandırdı.

NAPOLİ CEPHESİYLE İLK TEMAS KURULDU

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Il Mattino'nun haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin radarında Zambo Anguissa bulunuyor. Kulüp yetkililerinin, Napoli forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunu kadroya katmak için resmi girişimlere başladığı aktarıldı.

Yönetimin planı oldukça net. Taraflar arasındaki ilk temasın sağlandığı ve oyuncunun transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtiliyor.

SKOR KATKISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

İtalyan ekibinde istikrarlı bir görüntü çizen tecrübeli futbolcunun saha içi performansı da teknik heyetin onayından geçti. Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla toplam 21 resmi karşılaşmada görev aldı.

Orta sahadaki fiziksel direncinin yanı sıra hücuma da destek veren Kamerunlu oyuncu, söz konusu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Siyah-beyazlı yönetimin, bu istikrarlı profili takıma kazandırmak için mali şartları zorlaması bekleniyor.