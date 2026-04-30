Toplu konut ve apartmanlarda sıklıkla karşılaşılan kapı önüne ayakkabı veya bebek arabası bırakma durumu, komşuluk ilişkilerini zedelemenin ötesine geçerek hukuki bir boyuta ulaştı. Yargı kararları ve ilgili kanun maddeleri, masum gibi görünen bu alışkanlığın faturasının oldukça ağır olabileceğini gösteriyor.

ORTAK ALAN İŞGALİ SAYILIYOR

Hukuki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Avukat Eylül Altındaş, apartman içerisindeki koridorlar ve merdiven boşluklarının yasal olarak ortak kullanım alanı statüsünde bulunduğunu belirtti. Bu bölgelere kişisel eşyaların bırakılması hukuka aykırı kabul ediliyor. Diğer kat maliklerinin geçiş hakkını kısıtlayan bu eylem, doğrudan ortak alanın haksız kullanımı olarak işlem görüyor.

SÜREÇ İHTARNAME İLE BAŞLIYOR

Rahatsızlık duyan bina sakinlerinin hukuki yollara başvurması halinde yaptırım mekanizması kademeli olarak ilerliyor. Şikayet durumunda ilk etapta kurallara uymayan kişiye noter kanalıyla resmi bir ihtarname gönderilerek arabuluculuk aşaması başlatılıyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda dosya doğrudan mahkemeye taşınıyor.

İCRA VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

Yargıya intikal eden dosyalarda mahkeme, söz konusu eşyaların derhal kaldırılmasına hükmediyor. Kararın uygulanmaması halinde ise işin rengi değişiyor. Avukat Altındaş, mahkeme emrine direnen kişiler için icra takiplerinin ve adli para cezalarının anında devreye girdiğini vurguluyor.

EVİN ZORUNLU SATIŞINA KADAR GİDİYOR

Yaptırımların en uç noktası ise Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesinde yer alıyor. Mahkeme kararına ve kesilen cezalara rağmen ortak alanı ısrarla işgal etmeye devam eden komşu için evden edilme yolu açılabiliyor. Diğer apartman sakinlerinin toplanarak oy çokluğu sağlaması durumunda, kural tanımaz kişinin dairesinin zorunlu satışına veya mülkiyetinin devrine karar verilebiliyor.