AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci öncülüğündeki heyet, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Malatya’nın sanayi ve teknoloji vizyonunu değerlendirdi.

Gerçekleştirilen kritik görüşmede, Malatya’nın sanayi alanındaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle organize sanayi bölgelerinin (OSB) kapasitesi, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

OSB VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ÖN PLANDA

Toplantıda, küçük sanayi sitesi projelerinin hızlandırılması ve üretim altyapısının güçlendirilmesi konularına dikkat çekildi. Bununla birlikte, Malatya’nın yüksek katma değerli üretime geçiş sürecinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Malatya’nın sanayi altyapısının daha dirençli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, modern üretim tesislerinin kurulması ve mevcut altyapının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Görüşmede ayrıca istihdamın artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve teknoloji odaklı üretim modelinin yaygınlaştırılması konularında ortak bir vizyon ortaya konuldu. Atılacak adımların, Malatya’nın bölgesel kalkınmadaki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Malatya’nın sanayi ve teknoloji alanında yeni bir ivme kazanmasını hedefleyen görüşme, kent ekonomisi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.