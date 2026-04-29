Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında futbol dünyasının gözü İstanbul’a çevrildi. Beşiktaş ve Trabzonspor, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek ve önümüzdeki sezon Avrupa bileti için büyük avantaj sağlayacak olan derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takımın taraftarları da "Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre; Beşiktaş- Trabzonspor derbisi 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

DERBİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanını ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş bilgisi de netleşti. Beşiktaş- Trabzonspor maçı canlı olarak beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Maç önü analizleri, muhtemel 11’ler ve saha içi atmosferiyle derbi coşkusu gün boyu sürecek.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Şampiyonluk yarışının yanı sıra ligi ilk üç içerisinde bitirme hedefi olan iki camia için de bu 3 puan altın değerinde. Ligin ilk yarısında oynanan maçların aksine, bu randevuda alınacak bir galibiyet, sezon sonu hedefleri için belirleyici bir rol üstlenecek.