Malatya’da bugün gökyüzü alışılmışın dışında bir görünüme bürünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bölge genelinde görülecek yoğun toz taşınımı, beklenen sağanak yağışla birleşerek yer yüzüne çamur şeklinde inecek. Özellikle araç sahiplerini, çamaşır asanları ve solunum yolu rahatsızlığı olanları yakından ilgilendiren bu doğa olayıyla birlikte fırtınanın hızı saatte 60 kilometreyi bulacak.

MALATYA'DA KRİTİK SAATLER SEL VE DOLU RİSKİ!

Yapılan son ölçümlere göre yağışların metrekareye 21-50 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bu miktar, ani su baskınları, yıldırım ve dere taşkınlarına karşı ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ani kar erimesine karşı teyakkuzda olması istendi.

İLÇE İLÇE MALATYA HAVA DURUMU LİSTESİ

Battalgazi: Çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)- 22°C

Yeşilyurt: Çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)- 20°C

Merkez: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağmurlu (Yer yer kuvvetli)- 20°C

Akçadağ: Aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu- 18°C

Doğanşehir: Aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu- 17°C

Darende: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı- 19°C

Kale: Gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)- 22°C

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı- 15°C

Pütürge: Aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu- 17°C

Yazıhan: Gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)- 19°C

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı- 14°C

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak yağışlı- 14°C

Doğanyol: Gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli)- 20°C

Kuluncak: Aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu- 16°C

Bugün Malatya genelinde beklenen toz taşınımı, sadece görüş mesafesini düşürmekle kalmayacak; havadaki partikül miktarını da artıracak. Meteorolojik verilere göre bu toz bulutları sağanak yağışla birleştiğinde araçlarınızın, balkonlarınızın ve pencerelerinizin üzerinde çamur tabakası bırakabilir.