Malatya’da bugün elektrikler kesilecek mi? Hangi ilçeler ve mahalleler kesintiden etkilenecek? Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından açıklanan planlı bakım ve işletme çalışmaları kapsamında birçok noktada gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ SAATLERİ VE NEDENİ

FEDAŞ verilerine göre kesintiler genellikle 09.00 – 17.00 ve bazı bölgelerde 09.30 – 17.00 saatleri arasında yapılacak. Kesintilerin nedeni ise işletme bakım, onarım ve müteahhit çalışmaları olarak açıklandı.

KULUNCAK’TA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Kuluncak ilçesinde saat 09.30 – 17.00 arasında işletme çalışması nedeniyle şu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak:

Çayköy, Bahçelievler, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni Mahalle, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular ve Başören.

BATTALGAZİ’DE 9 MAHALLE ETKİLENECEK

Battalgazi ilçesinde saat 09.00 – 17.00 arasında bakım çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacak mahalleler:

İstiklal, Karaköy, İzzetiye, Orduzu, Hamidiye, Bulgurlu, Ferhadiye, Yarımcahan, Saray, Halfettin ve Kavaklıbağ ile Dabakhane mahalleleri.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ LİSTESİ KABARIK

Akçadağ ilçesinde yine 09.00 – 17.00 saatleri arasında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi olacak. İşte o mahallelerden bazıları:

Darıca, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Durulova, Tataruşağı, Kepez, Kahyalı, Ortaköy, Demirciler, Dümüklü, Hançerli, Doğanlar, Kültür, Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı ve Gürkaynak ile Çakıllıpınar.

DARENDE’DE DE KESİNTİ VAR

Darende ilçesinde saat 09.00 – 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:

Yenice, Karaoğuz, Günpınar, Başdirek, Gaziköy, Yavuzlar ve Yarımca.

YEŞİLYURT’TA TEK NOKTA

Yeşilyurt ilçesinde ise Yakınca Mahallesi saat 09.00 – 17.00 arasında kesintiden etkilenecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi için tedbir alınması gerektiğini belirtirken, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde enerjinin erken verilebileceğini ifade etti.