Malatya’da altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği piyasalarda son durum belli oldu. Malatya Kuyumcular Odası’nın açıkladığı canlı piyasa verilerine göre, altın fiyatlarında dikkat çeken seviyeler oluştu. Peki, çeyrek altın kaç TL’den satılıyor?

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan verilere göre alış ve satış fiyatları şöyle:

Cumhuriyet 2.5: Alış 106.800 TL – Satış 112.500 TL

Ata Lira: Alış 44.070 TL – Satış 46.360 TL

Liralık Altın: Alış 42.720 TL – Satış 45.000 TL

Yarım Altın: Alış 21.360 TL – Satış 22.500 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.680 TL – Satış 11.250 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.740 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.090 TL – Satış 6.540 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.630 TL – Satış 6.870 TL

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Malatya’daki yatırımcıların da gündeminde. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatlarında azalış dikkat çekerken, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik artıyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, altın fiyatlarının küresel piyasalara bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce piyasanın yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.