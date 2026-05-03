Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen Siyaset Okulu programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin demokratikleşme sürecine, terörle mücadele stratejilerine ve yeni anayasa hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, Türkiye’nin geçmişteki vesayet odaklarını geride bıraktığını belirterek, güçlü devlet yapısının adaletle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

“MİLLETİMİZ OYUNLARI SANDIKTA BOZDU”

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde yaşanan krizlere ve darbe girişimlerine değinen Gürlek, millet iradesinin belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Gürlek, “Siyaset kültürümüz krizlerle kesintiye uğratılmak istendi ancak milletimiz her defasında sandıkta bu oyunları bozmayı başardı” diyerek, demokratik direncin altını çizdi.

ERDOĞAN VURGUSU: “BİR ŞAHLANIŞ HİKAYESİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi mücadelesine de değinen Gürlek, İstanbul’da başlayan sürecin sıradan bir yerel yönetim başarısı olmadığını belirtti.

Bu süreci “sessiz çoğunluğun sesi ve bir milletin yeniden şahlanışı” olarak tanımlayan Gürlek, Türkiye’nin dönüşümünde bu liderliğin önemli rol oynadığını ifade etti.

“TÜRKİYE ARTIK MASAYI KURAN ÜLKE”

Küresel siyasette Türkiye’nin konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, ülkenin artık yön verilen değil, yön tayin eden bir aktör haline geldiğini söyledi.

Savunma sanayii, enerji politikaları ve dış ilişkilerde elde edilen kazanımların, hukuk devleti ilkesiyle güçlendiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE: “DEMOKRASİNİN ÖN ŞARTI”

Terörün sadece güvenlik sorunu olmadığını dile getiren Gürlek, bunun aynı zamanda kalkınma ve demokrasiye doğrudan etki eden bir mesele olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, güçlü bir hukuk devletinin temel şartı olduğunu ifade etti.

YENİ ANAYASA MESAJI: “ARTIK ZORUNLULUK”

Konuşmasının sonunda yeni anayasa tartışmalarına değinen Gürlek, mevcut 1982 Anayasası’nın günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Toplumsal beklentiler, artan hak ve özgürlük talepleri ile değişen dünya koşullarına dikkat çeken Gürlek, yeni bir anayasanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek’in açıklamaları, Türkiye’nin hem iç politikada hem de uluslararası alanda yeni bir döneme işaret ettiğini ortaya koyarken; güçlü devlet yapısı ile adalet sistemi arasındaki bağın altını bir kez daha çizdi.