Malatya’da bugün korku dolu anlar yaşandı. Yeşilyurt-Gündüzbey hattı üzerinde peş peşe meydana gelen üç ayrı trafik kazası bölgeyi savaş alanına çevirdi. Aynı güzergahta kısa süre aralıklarla yaşanan talihsizliklerde 10 kişi yaralanırken, ekipler alarm durumuna geçti.

MALATYA’DA TRAFİK KAZALARI ZİNCİRİ 10 YARALI!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi bugün son zamanların en hareketli ve korkulu trafik saatlerini yaşadı. Yeşilyurt-Gündüzbey güzergâhı üzerinde, sürücülerin ve çevre sakinlerinin dehşet dolu bakışları arasında üç ayrı kaza meydana geldi.

KISA SÜREDE ÜÇ AYRI NOKTADA KAZA

Bölgedeki trafik akışını felç eden kazalar serisi, bir aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere ok gibi saplanmasıyla başladı. Bu ilk kazada 2 vatandaşımız yaralandı. Ancak olay yerine yardım ekipleri ulaşmaya çalışırken, güzergâhın devamından iki kaza haberi daha geldi.

Çarpışmanın Şiddeti: İkinci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlarda büyük maddi hasar oluşurken 1 kişi yaralandı.

İkinci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlarda büyük maddi hasar oluşurken 1 kişi yaralandı. Kavşakta Korkutan Anlar: Serinin en ağır bilançolu kazası ise bir kavşakta yaşandı. İki aracın karıştığı kazada tam 7 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine saniyeler içinde ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallerinde yaptı. Yaralılar; Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazaların yoğunlaştığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.