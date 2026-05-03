Açıklanan verilere göre Malatya’nın genel skoru -0,159 olarak ölçülürken, il 6 kademeli sınıflandırmada 4. kademe iller arasında gösterildi. Bu tablo, Malatya’nın Türkiye ortalamasına yakın bir performans sergilediğini ancak üst ligdeki illerle arasındaki farkı henüz kapatamadığını ortaya koydu.

BATI İLE DOĞU ARASINDAKİ MAKAS AÇIK

SEGE haritası incelendiğinde, gelişmişlik düzeyinin Türkiye genelinde dengeli dağılmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Batı illerinin üst sıralarda yoğunlaştığı listede, doğu ve güneydoğu illerinin alt kademelerde yer alması dikkat çekti. Bu durum, bölgesel kalkınma farklarının hâlâ önemli bir sorun olduğunu gösteriyor.

SAĞLIKTA ÖNE ÇIKIYOR

Malatya’nın alt başlık performanslarında en dikkat çeken alan sağlık oldu. İl, yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısında Türkiye genelinde 4’üncü, hekim sayısında ise 15’inci sırada yer aldı. Bu veriler, Malatya’nın sağlık altyapısının güçlü olduğunu ortaya koydu.

EĞİTİM VE İSTİHDAMDA GERİDE

Buna karşılık eğitim, istihdam ve rekabetçilik alanlarında aynı başarı yakalanamadı. İmalat sanayii kayıtlı iş yeri oranında 10’uncu sırada yer alması üretim potansiyeline işaret ederken, yüksekokul ve fakülte mezunu oranında 24’üncü sırada bulunması eğitim alanında gelişim ihtiyacını ortaya koydu.

İşsizlik oranının yüzde 5,62 ile Türkiye ortalamasının altında olması ise olumlu bir gösterge olarak öne çıktı. Ancak bu tabloya rağmen ilin mali göstergeler ve istihdam kalitesi açısından alt sıralarda yer alması dikkat çekti.

DEPREMİN GÖÇ ETKİSİ VERİLERE YANSIDI

Öte yandan Malatya’nın net göç hızında Türkiye genelinde en düşük ikinci değerine sahip olması, 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan yoğun göç hareketinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre bu durum, ilin ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ÇOK BOYUTLU KALKINMA ŞART

Ortaya çıkan tablo, Malatya’nın tek bir alandaki başarıyla üst sıralara çıkmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Sağlıkta yakalanan ivmenin eğitim, üretim ve istihdam alanlarına da yansıtılması gerektiği vurgulanırken, çok yönlü kalkınma politikalarının önemine dikkat çekiliyor.