Malatya’nın tarihi ve doğasıyla büyüleyen ilçesi Darende, gelecek vizyonunu netleştiriyor. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen akademik ve stratejik beyinleriyle bir araya geldi. Yerel dinamiklerin küresel tecrübeyle birleştiği toplantı, ilçenin kalkınma hamlesinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Toplantının katılımcı profili, sadece yerel bir görüşme değil, stratejik bir planlama yapıldığını kanıtlar nitelikteydi. AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan öncülüğündeki heyette; Milli İstihbarat Akademisi’nden Marmara ve Boğaziçi Üniversitelerine kadar prestijli kurumların temsilcileri yer aldı.

TOPLANTIDA HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKTI?

Sosyo-Ekonomik Dönüşüm: Darende’nin tarım, ticaret ve turizm potansiyelinin nasıl optimize edileceği.

Gelecek Projeksiyonları: İlçenin 5 ve 10 yıllık kalkınma planlarının akademik verilerle desteklenmesi.

İş Birliği ve Ortak Akıl: Yerel yönetim ile üniversiteler ve strateji merkezleri arasında kurulacak köprüler.

Başkan Alican Bozkurt, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Darende’nin mevcut durumunu detaylıca analiz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Nazik ziyaretleri ve ilçemize kattıkları vizyon için heyetimize teşekkür ediyorum."