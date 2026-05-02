Kaza, gece saatlerinde D-300 Karayolu ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR, yaya 58 yaşındaki Hamit Kalay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kalay, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hamit Kalay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ MOBESE’DEN TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, kazaya karışan aracın plakasını belirledi.

Malatya'da şehir girişinde durdurulan TIR’ın sürücüsü gözaltına alınırken trafik ve olay yeri inceleme ekipleri kazaya karışan TIR’da inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.