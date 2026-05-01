Malatya’da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen "Aranan Şahıslar" operasyonlarında toplam 125 kişi yakalandı. Binlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulamalar ve titiz takipler sonucunda, haklarında 10 yıla kadar hapis cezası bulunan suçlular adaletten kaçamadı.

Suç oranlarını minimize etmek ve suçluların sokaklardan temizlenmesini sağlamak amacıyla Malatya genelinde geniş çaplı bir güvenlik ağı oluşturuldu. Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmasıyla, şehrin giriş çıkışları ile stratejik noktalarında çok sayıda uygulama noktası kuruldu.

Gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin istatistikleri, mücadelenin kararlılığını gözler önüne serdi:

-Kesinleşmiş cezası bulunan 34 şahıs yakalandı.

-Mahkemelerce ifadeleri alınmak üzere aranan 91 şahıs gözaltına alındı.

-Faaliyetler boyunca 489 sabit ve şok uygulama noktası oluşturulurken, sahada tam 2.813 görevli personel görev yaptı.

-Yakalanan şahıslar arasında suç dosyası kabarık olanlar dikkat çekti. Yapılan incelemelerde;

30 kişinin 0-5 yıl arası,

4 kişinin ise 6-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan 125 şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.