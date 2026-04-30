Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında vekâleten görev yapan Kadir Çelik, görevinden ayrılma talebinde bulundu. Belediye Başkanı Sami Er tarafından kabul edilen bu talep sonrası Çelik’in belediye bünyesindeki asli görevine odaklanacağı öğrenildi.

Belediye kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; bir süredir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koltuğunda vekâleten oturan Kadir Çelik görevinden affını talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapılan değerlendirmeler neticesinde bu talebi yerinde bularak onayladı. Bu gelişmeyle birlikte Belediyenin halkla ilişkiler ve medya yönetimindeki yeni yol haritasının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ASLİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Görevden af talebi kabul edilen Kadir Çelik, Belediye bünyesindeki çalışmalarına tamamen veda etmiş değil. Çelik, halihazırda yürütmekte olduğu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.

Kadir Çelik’in Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı vekâletinden ayrılmasının ardından, bu kritik koltuğa kimin getirileceği merak konusu oldu.