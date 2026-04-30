Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ kapsamında kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler de açıklandı.

SİLİNTİLİ VE OKUNAKSIZ OLAN PASAPORTLAR/NAKİL BELGELERİ İŞLEME KONULMAYACAK

Buna göre, iller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmayacak.

Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.

HAYVANLIKLARIN UYGUNLUKLARI KONTROL EDİLECEK

Bu Tebliğ kapsamında Komisyon tarafından belirlenen geçici kurban satış yerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce TÜRKVET'e kaydedilir. Kurbanlık olarak Veteriner Sağlık Raporu verilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurban satış yerlerine veri tabanında nakilleri yapılır. Hareketin tamamlanması için varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır.

ŞAP HASTALIĞI İLE İLGİLİ…

5996 sayılı Kanuna dayanılarak yayımlanan Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik ve 2025/09 sayılı Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesinde belirtilen şartları sağlayan kurbanlık hayvanların Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce sadece İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan geçici kurban satış ve kesim yerlerine sevkine izin verilir. Bunun dışında Trakya'da bulunan diğer illere büyükbaş ve küçükbaş damızlık, besilik ve kurbanlık hayvanların sevkine izin verilmez.