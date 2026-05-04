Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, gençlerin şehir aidiyetini güçlendirmeyi ve kültürel farkındalığı artırmayı hedefliyor. İlçedeki okullarda uygulamaya alınan program, öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda interaktif bir kültürel keşif imkânı sunuyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS SINIFLARA TAŞINDI

“Battalgazi’nin Kaşifleri” derslerinde bölgenin binlerce yıllık tarihi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve toplumsal hafızayı yaşatan kültürel değerler ele alınıyor. Öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın köklü mirasını yakından tanıması sağlanırken, kültürel kimlik bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

“KÜLTÜREL MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR”

Kültür Akademisi ile öğrencilerin kültürel mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Proje kapsamında geçmişten günümüze uzanan değerlerin yeni nesille buluşturulması, gelenek ve sanatların yaşatılması ve kültürel sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor.

EĞİTİMLER TÜM BATTALGAZİ’DE YAYGINLAŞACAK

Başlatılan Kültür Akademisi eğitimlerinin, belirlenen program çerçevesinde Battalgazi genelindeki tüm okullara yayılması planlanıyor. Proje sayesinde binlerce öğrencinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü gibi önemli tarihi alanları tanıyarak birer “kültür elçisi” olarak yetişmesi hedefleniyor.