Özellikle Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar ve Boran mahalleleri, uzun yıllardır leyleklerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Her yıl aynı bölgelere gelen leylekler, bu yıl da yuvalarına dönerek yerleşti.

Kent genelinde birçok noktada gözlemlenen leylekler, doğanın uyanışını müjdelerken vatandaşların da ilgisini çekiyor. Hasırcılar Mahallesi sakinlerinden Davut Gül ile Mehmet Böğürcek, leyleklerle adeta komşu olduklarını belirterek mahallede çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri, her yıl aynı noktalara gelen leyleklere alıştıklarını dile getirerek, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Baharın gelişini simgeleyen leyleklerin dönüşü, Malatya’da doğayla iç içe yaşamın en güzel göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.