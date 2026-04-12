Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Cevherizade Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

31 yaşındaki Muhammed Ali Şahin, henüz bilinmeyen bir nedenle şantiyeye girdi. Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.