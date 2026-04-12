Pazar tezgahlarını gezen Malatyalılar için en çok merak edilen güncel fiyat listesini sizler için haberimizde derledik. İşte Pazar pazarında bu hafta sebze ve meyvelere ait etiket fiyatları…

SEBZE REYONUNDA EN YÜKSEK FİYATLI ÜRÜN HANGİSİ OLDU?

Sebze reyonunda en yüksek fiyatlı ürün, kilogramı 150 TL ile yeşil biber ve 170 TL ile kırmızı biber oldu. Temel gıdalardan patates ve kuru soğan ise uygun fiyatıyla dikkat çekti.

Domates: 90 TL (Kg)

Patlıcan: 50 TL (Kg)

Salatalık: 35 TL (Kg)

Kabak: 35 TL (Kg)

Havuç: 35 TL (Kg)

Limon: 75 TL (Kg)

Patates: 20 TL (Kg)

Kuru Soğan: 20 TL (Kg)

Yeşil Marul: 80 TL (Adet)

Yeşil Soğan: 20 TL (Deste)

Roka: 50 TL (Deste)

“ÇİLEK FİYATI LÜKS KATEGORİSİNDEKİ YERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR”

Meyve tezgahlarında baharın müjdecisi can eriği yerini alırken, çilek fiyatı lüks kategorisindeki yerini korumaya devam ediyor.

Çilek: 120 TL (Kg)

Can Eriği: 40 TL (Kg)

Muz: 70 TL (Kg)

Portakal: 30 TL (Kg)

EDİTÖRÜN NOTU:

"Fiyatlar sebze ve meyvelerin kalitesine göre küçük değişiklikler gösterebilir."

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK