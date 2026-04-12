Karşılaşmayı hakemler Seçil Özdemir, Baştaş Semih İpek ve Bekir Güney yönetti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken, Hekimhan Girmanaspor aradığı golü 23. dakikada buldu. Caner’in kaydettiği golle 1-0 öne geçen ekip, ilk yarıyı avantajlı kapattı.

İkinci yarıda her iki takım da gol fırsatları yakalasa da skor değişmedi ve Hekimhan Girmanaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTA YAŞANAN SAKATLIK ENDİŞE YARATTI

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon kısa süreli paniğe neden oldu. Hekimhan Girmanasporlu Yasin, ikili mücadelede rakip futbolcuyla çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekipleri hızla sahaya girerken, oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Sedye ile ambulansa alınan Yasin’in omzundan sakatlandığı öğrenildi. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ HEKİMHAN GİRMANASPOR’DA

Bu galibiyetle Hekimhan Girmanaspor, play-off ilk ayağını kazanarak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Arapgirgücüspor ise tur şansını sürdürmek için ikinci maçta galibiyet arayacak.