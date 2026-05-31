Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 31 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete, ilan, yürütme ve idare bölümündeki yeni kararlarla yürürlüğe girdi. Haftanın son gününde yayımlanan bültende, özellikle eğitim dünyasını ve binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversite yönetmelik değişiklikleri ön plana çıkıyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin sınav, lisansüstü eğitim ve merkez yönetim kuralları yeniden şekillendi. İşte Resmi Gazete'nin bugünkü kararları, ilan bölümü ve tüm detaylar...

31 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARINDA NELER VAR?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde, eğitim bülteni ağırlıklı kararlar dikkat çekiyor. 3 büyük üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler resmen yürürlüğe girdi.

ÜNİVERSİTELERDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan ve öğrencileri, akademisyenleri ve velileri doğrudan etkileyen kararlar şu şekilde sıralandı:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Kararla birlikte öğrencilerin sınav ve ders geçme sistemlerinde yeni düzenlemelere gidildi.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Kararla birlikte öğrencilerin sınav ve ders geçme sistemlerinde yeni düzenlemelere gidildi. İstanbul Kültür Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için akademik kriterler güncellendi.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için akademik kriterler güncellendi. Yeditepe Üniversitesi: Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

31 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

Eğitim kararlarının yanı sıra Resmi Gazete’nin ilan bölümünde de rutin ekonomik, idari ve hukuki duyurular yer aldı. Bugün yayımlanan ilanlar ve finansal veriler şu şekilde:

Yargı İlânları: Mahkemeler tarafından alınan en yeni hukuki kararlar ve ilanlar.

Mahkemeler tarafından alınan en yeni hukuki kararlar ve ilanlar. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu ve özel sektörün güncel ihale duyuruları.

Kamu ve özel sektörün güncel ihale duyuruları. Çeşitli İlânlar: Kurumsal ve bireysel zorunlu ilanlar.

Ekonomi piyasalarını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de bugünkü bültende ilan edilen detaylar arasında yer aldı.