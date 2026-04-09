Battalgazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve sosyal yaşamı destekleyen projelerini AK Parti Malatya İl Kadın Kolları üyelerine tanıttı. Sosyal tesislerden üretim merkezlerine, yenilenebilir enerjiden kadın yaşam merkezlerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen yatırımlar, katılımcılardan tam not aldı.

VİZYON PROJELER YERİNDE İNCELENDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın göreve gelmesinin ardından ivme kazanan çalışmalar, saha ziyaretleriyle kamuoyuna tanıtılıyor. AK Parti Malatya İl Kadın Kolları üyeleri, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden kritik tesisleri tek tek gezerek teknik bilgi aldı.

İnceleme turunda öne çıkan projeler şunlar oldu:

7 Adet Yeni Taziye Evi: Vatandaşların acı günlerinde yanlarında olan modern tesisler.

Güneş Enerji Santrali (GES): Belediyenin kendi enerjisini ürettiği sürdürülebilir yatırım.

Kırkgöz Sahil Parkı ve Düğün Bahçesi: Malatya'nın yeni nefes alanı.

Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi: Kadınların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan merkez.

Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi: Belediye kaynaklarını verimli kullanan üretim odaklı yapı.

Derme Deresi Rekreasyon Alanı: Şehir estetiğine değer katan dev yeşil alan projesi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ KARŞILIĞINI GÖRDÜK”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, projelerin ihtiyaç odaklı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Belediyecilik sadece yol ve altyapı değildir. Battalgazi’de sosyal belediyeciliğin vatandaşın hayatına nasıl dokunduğunu bizzat gözlemledik. Sayın Bayram Taşkın ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

KADINLARA VE GENÇLERE ÖZEL VURGU

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Songül Aksüt ve Fadime Karaboğa ise özellikle kadınların üretime katılmasına olanak sağlayan projelerin ve sürdürülebilirlik odaklı (Güneş Enerji Santrali gibi) yatırımların önemine dikkat çekti. Eğitim merkezlerinden hayvan barınağına kadar her detayın düşünülmüş olması, Battalgazi’nin geleceğine yapılan yatırım olarak nitelendirildi.