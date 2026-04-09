Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni konut projelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz, Hacıabdi, Uç, Koyunoğlu ve Bostanbaşı mahallelerinde tamamlanan konutlar için anahtar teslim süreci başladı.

BİNLERCE KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Projeler kapsamında;

Çilesiz Mahallesi 32. Bölgede 295 konut ve 14 dükkân,

Hacıabdi, Uç ve Koyunoğlu mahallelerinin 2. etap (15-16-17. bölgeler) çalışmalarında 1048 konut, 83 dükkân ve 4 fırın,

Bostanbaşı Mahallesi 56. Bölgede ise 284 konut tamamlandı.

Bölgelerde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da bitirilmesiyle birlikte hak sahiplerine anahtar teslimleri resmen başladı.