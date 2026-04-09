Malatya’nın Darende ilçesinde kaderine terk edilmek yerine küllerinden doğan Hafız Bekir Kösebalaban Konağı, bölgenin yeni cazibe merkezi oldu. 1935 yılında inşa edilen bu tarihi yapı, şimdilerde sadece bir bina değil; içinde kütüphane, müze ve dijital bir "geçmişe yolculuk" tüneli barındıran dev bir kültür kompleksine dönüştü.

TARİH VE KİTAP KOKUSU AYNI ÇATIDA

Balaban Mahallesi’nin kalbinde yer alan konak, restore edildikten sonra kapılarını gençlere ve kitapseverlere açtı. Klasik kütüphane anlayışını yıkan bu projede, ziyaretçileri kapıda tarihin derin izleri karşılıyor.

SADECE KÜTÜPHANE DEĞİL, BİR HAFIZA MERKEZİ

Kütüphanenin öncüsü Turan Nami Değirmenci, bu mekanı diğerlerinden ayıran sıra dışı özellikleri şöyle sıralıyor:

Vefat Eden Büyükler Dijital Ekranda: Kütüphanede kurulan özel sistemle, mahallede iz bırakmış ve aramızdan ayrılmış büyüklerin 20 dakikalık anı videoları izlenebiliyor.

Balabanlı Yazarlar Köşesi: Bölgenin yetiştirdiği kalemlerin eserleri, kendilerine ayrılan özel vitrinlerde sergileniyor.

Belediye Başkanları Unutulmadı: Mahallenin geçmişine yön veren tüm başkanlar için "Vefa Köşesi" oluşturuldu.

Mini Müze: Halkın bağışladığı asırlık objelerle donatılan alan, ileride büyük bir müze olmanın sinyallerini veriyor.

"GENÇLERİMİZ KİTAPLA BÜYÜSÜN İSTİYORUZ"

Projenin mimarlarından Değirmenci, "Amacımız gençlerimize kitap sevgisini aşılamak ve Balaban’ın o köklü mahalle kültürünü yarınlara taşımak. Kurumlarımızdan ve öğrencilerimizden bu tarihi mekana sahip çıkmalarını bekliyoruz," diyerek tüm Malatyalıları davet etti.

DEPREM ÖNCESİ KURTARILAN MİRAS

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla deprem felaketinden hemen önce restorasyonu tamamlanan konak, sağlam yapısı ve estetik dokusuyla Malatya’nın kültürel mirasını koruma konusundaki başarısını da kanıtlıyor.