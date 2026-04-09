“Emniyet teşkilatımızla her zaman gurur duyuyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda emniyet teşkilatının önemine vurgu yaptı. Başkan Geçit, polislerin zorlu şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek,

diye konuştu.

Geçit, açıklamasında emniyet mensuplarının yalnızca bir güvenlik gücü olmadığını ifade ederek,

“Görevlerini büyük bir cesaret, sabır ve kararlılıkla yerine getiren emniyet mensuplarımız, sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda milletimizin huzurunun ve birliğinin de teminatıdır. Özellikle zorlu şartlar altında gösterdikleri üstün gayret ve fedakârlık, her türlü takdirin üzerindedir.”

ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın köklü yapısına dikkat çeken Geçit,

“Kurulduğu günden bu yana büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçla mücadele etmek adına önemli bir sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsurdur”

şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİPTİR”

Polis teşkilatının hukukun üstünlüğünü esas alan yapısıyla toplumda özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Geçit,

“Emniyet teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.”

ifadelerine yer verdi.

Şehit ve gazileri de anan Geçit, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”