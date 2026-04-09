6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da birçok lokasyon rezerv alan ilan edilmişti. Rezerv alanların Malatya için büyük bir fırsat olduğunu belirten Yavuz,

“Rezerv alan Malatya açısından adeta can simidi gibiydi”

dedi.

Şehir merkezindeki mülkiyet yapısına da değinen Yavuz,

“Çarşının içerisinde 40 bin mirasçı var. 40 bin mirasçı nasıl bir araya gelecekte bir şey yapacak? Şu anda anahtarını almakta zorlanan bir kitle bir araya gelip de bir inşaat yapabilir mi?”

diye konuştu.

Devletin büyük bir maliyet üstlendiğini vurgulayan Yavuz,

“Devletimiz burada büyük bir masrafa katlandı, hiçbir şey ödemeden buraları yaptık ve teslim ediyoruz. Kim size 1 lira bile vermeden inşaat yapar ki?”

dedi.

Açıklamasının sonunda şehirleşme vizyonuna da dikkat çeken Yavuz,

“Biz gecekondu yapmıyoruz. Bizden kimse gecekondu yapmamızı beklemesin. Dünyada 2 büyük imparatorluk vardır. Bir tanesi Roma’dır, biri de Osmanlı’dır. Dünya üzerinde iz bırakmış iki büyük imparatorluktan biri bize aittir. Bu onur ve gurur bile bize çok şey kazandırır. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 100 yıldır çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizden vazgeçmiş değiliz”

ifadelerini kullandı.